Scoperto dai Carabinieri con oltre mezzo kg di droga, per un 19enne si aprono le porte del carcere

Proseguono senza sosta i controlli dei militari dell’Arma dei Carabinieri per prevenire e contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti e quelli inerenti i crimini predatori.

Nella tarda serata di ieri a Lecce, gli uomini del Norm – Sezione Radiomobile della Compagnia nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Andrea Rizzelli, 19enne; che si dovrà difendere dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico il giovane, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 586,10 gr. marijuana divisa in varie in dosi e 2.85 gr. cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e la somma contante di 320 euro.

Quanto scoperto è stato sottoposto a sequestro. Per l’arrestato, espletate formalità, si sono aperte le porte del carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Due arresti anche a Porto Cesareo

Sempre nel corso della giornata di ieri, a Porto Cesareo, in località “Punta Prosciutto”, un pattuglia della Stazione locale, durante un servizio di prevenzione reati predatori che aumentano nei periodi estivi, soprattutto nelle marine viste le presenze turistiche, hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di furto aggravato in concorso e possesso di grimaldelli e chiavi alterate: Massimiliano Chimienti, 43enne e Vincenzo Allegretti, 46enne entrambi già noti alle Forze dell’Ordine.

In questo caso i due, poco prima, sono stati sorpresi dopo aver forzato la portiera di un’autovettura, una Lancia Y, in uso ad un cittadino brasiliano in vacanza presso la cittadina ionica.

Alla vista dei militari, Chimienti e Allegretti hanno tentato di darsi alla fuga a bordo di un’Alfa Romeo, ma il tentativo è miseramente fallito in quanto sono stati immediatamente bloccati.

A seguito della perquisizione della loro autovettura, è stato rinvenuto uno zaino con all’interno una macchina fotografica più altri oggetti a uso personale del turista, per un valore di circa 1.500 euro.

È stata scoperta, inoltre, una centralina elettronica per auto modificata, oltre a vari attrezzi atti allo scasso e al furto di autoveicoli, che sono stati sottoposti a sequestro.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.