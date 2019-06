Ubriachi e ‘fatti’ al volante, 14 automobilisti nei guai. Tutti i controlli dei Carabinieri

Sono stati giorni intensi per i Carabinieri della Compagnia di Lecce che hanno svolto un’importante attività di servizi preventivi. Con l’arrivo della bella stagione e dei turisti, è sempre più necessaria l’attività di controllo e prevenzione. Sono state deferite e segnalate molte persone per vari reati, dalla guida in stato di ebrezza alla detenzione di stupefacenti.

Nel complesso sono state deferite 13 persone che dovranno rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza, mentre una persona dovrà rispondere del reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti. Altre 9 persone, invece, dovranno rispondere di furto all’interno di esercizi commerciali. I furti variano dagli alimenti presso un supermercato alla bigiotteria e profumi. Oltre a questi anche prodotti da bricolage e capi d’abbigliamento.

Un altro uomo è stato deferito perché trovato in possesso di una pistola a gas priva di tappo rosso e 43 cartucce calibro 9 a salve. A concludere la serie, 2 persone sono state fermate per guida senza patente, non avendola mai conseguita. Oltre a queste persone deferite, altre 26 sono state segnalate per detenzione e utilizzo di stupefacenti.

La Fiat Uno rubata a San Donato

Nella mattinata di oggi, poi, i militari della Stazione di Trepuzzi hanno deferito in stato di libertà due uomini a Sannicola per furto aggravato in concorso. P.A., queste le sue inziali di 56 anni, e S.A., di 57 anni, sono stati gli autori del furto di una Fiat Uno lo scoro 11 giugno a Sannicola. I due uomini sono stati individuati a seguito delle attività investigative dei Carabinieri.