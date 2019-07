Ancora droga nel magliese: un arresto in discoteca e decine di denunce da parte dei Carabinieri

Prosegue senza sosta l’operazione anti droga messa in piedi dalla Stazione dei Carabinieri di Maglie nel territorio di loro competenza. Dopo aver scoperto ieri la coltivazione di alcune piante di marijuana da parte di un 53enne, oggi a finire in manette è un tunisino 26enne.

Nel corso nottata, i militari dell’Arma si sono recati in alcune discoteche di Santa Cesarea Terme, rintracciando e denunciando per detenzione di sostante stupefacenti per fini di spaccio Chriti Helmi.

Il giovane si trovavo all’interno di una nota discoteca del posto quando è stato sorpreso in possesso di 10 dosi di mdma, e due involucri contenenti dosi ketamina per complessivi tre grammi. Nelle sue tasche anche 700 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

Denunce e ritiri di patente

Nel corso del medesimo servizio, decine di salentini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. In particolare, sette persone (un 47enne di Melpignano, quattro originari di Poggiardo, un 27enne galatinese e un uomo di Scorrano, ma residente a Otranto), sono finiti nei guai con l’accusa di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, con contestuale ritiro della patente.

Non solo. Denunciati anche in quattro per guida in stato di ebrezza, e altre 13 persone con l’accusa di uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. In quest’ultimo caso sono stati sequestrati anche 13,70 grandi di “Maria”, 2,33 di cocaina, 2 dosi di mdma, 0,28 gr di ketamina, oltre a uno spinello.