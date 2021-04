Ferito non riesce a spiccare il volo, i Carabinieri salvano un airone in difficoltà

Chissà come sarebbe andata a finire se non fosse stato notato dai Carabinieri che, fortunatamente, lo hanno soccorso e condotto presso un centro faunistico per le cure.

A Giurdignano, in località “Pallanzano” all’interno di un terreno coltivato a uliveto, una pattuglia del Comando Stazione di Otranto, nel corso di un servizio di controllo, ha notato un grosso volatile in apparenti difficoltà dato che non riusciva a spiccare il volo presumibilmente per la rottura di una zampa.

I militari, riconoscendo il volatile quale esemplare di specie protetta e di natura selvatica della famiglia degli aironi, hanno cercato di soccorrerlo e, malgrado la sua aggressività, sono riusciti a catturarlo e condurlo successivamente presso l’Osservatorio Faunistico provinciale di Calimera, dove è stato consegnato per le cure del caso e per gli adempimenti di competenza.

Il personale del centro ha accertato che si trattasse di un esemplare di “nitticora” della famiglia degli “ardeidi”, specie protetta.