Con una zampa rotta vaga sulla statale, cagnolina abbandonata salvata dai Carabinieri

Vagava da sola sul ciglio della strada, disorientata e spaventata, ma fortunatamente ha catturato l’attenzione dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gallipoli che non hanno esitato un secondo ad aiutarla. È stata salvata così una cagnolina meticcia, abbandonata sulla statale 274 per Taviano da un padrone senza scrupoli.

Gli uomini in divisa, come detto, l’hanno notata vagabondare sulla carreggiata. Impossibile immaginare quale sarebbe stato il suo destino se non fosse stata trovata, ma in un’arteria trafficata, con un via-vai di macchine continuo, poteva accadere il peggio come dimostrano anche i numeri degli incidenti causati da animali randagi. Senza contare il dramma per gli amici a quattro zampe che si ritrovano soli a dover ‘lottare’ per sopravvivere. Fortunatamente l’epilogo più brutto è stato evitato grazie ai militari che sono riusciti, non senza difficoltà, a catturale la sua fiducia, ad avvicinarla.

Quando la cagnolina si è ‘fidata’ è stata legata e portata in un posto più sicuro in attesa del veterinario e degli uomini della Asl di Maglie, intervenuti sul posto per i necessari soccorsi. La cagnetta, con una zampa rotta, ce la farà.