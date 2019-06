Droga e munizioni da guerra nascoste in casa, arrestati due uomini a Lecce

Nascondevano droga e armi, un binomio perfetto per assicurarsi l’arresto. Ad essere arrestati in flagranza di reato sono stati un 28enne di Lecce ed un 34enne di Trani, residente nel capoluogo salentino. Nel corso dello scorso pomeriggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm di Lecce, nel corso di una perlustrazione, hanno beccato i due che sono andati incontro all’arresto.

La perquisizione

Sembra quasi che i due si fossero divisi i compiti, chi la droga e chi le armi. Il più giovane, M.D. (queste le sue iniziali), a seguito di una perquisizione personale e poi domiciliare è stato trovato in possesso di ben 24,55 grammi di cocaina.

Il 34enne, invece, M.M., nascondeva in casa delle munizioni da guerra. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato 7 cartucce cal. 12, 7×99 mm traccianti perforanti, 2 cartucce cal. 7, 62×51 mm Nato e 2 cartucce cal. 9 corto mod. m34 (blindate). Insieme ai proiettili, non sono state trovate armi che forse sono nascoste da un’altra parte. Al termine delle perquisizioni, tutto il materiale è stato sequestrato dagli uomini in divisa.

Ai due spetta un destino diverso. Per il possesso di cocaina, il 28enne è stato tradotto presso il carcere di Lecce, mentre il più vecchio è agli arresti domiciliari.