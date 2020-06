Scontro tra moto e auto sulla Lecce-Maglie, perde la vita 47enne brasiliano

A seguito dello scontro era stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, ma le ferite riportate a causa del sinistro non gli hanno lasciato scampo e il suo cuore ha smesso di battere.

Nella giornata di ieri, a poche ore di distanza dall’incidente che ha visto coinvolte a Collemeto una Fiat Panda e una motocicletta, un altro scontro, questa volta fatale si è verificato sulla Lecce-Maglie.

A perdere la vita Carlos Eduardo Buccelli, 47enne brasiliano ma residente a Botrugno.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo, alla guida della sua Harley Davidson, mentre era intento a compiere un sorpasso, abbia tamponato un’autovettura, una Fiat Punto, condotta da una 31enne che viaggiava con un’amica.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure in loco al 47enne, lo hanno condotto in ospedale, purtroppo, l’impatto con il suolo è stato devastante e le ferite non gli hanno lasciato scampo.

Sul luogo della tragedia anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che si sono messi immediatamente al lavoro per compiere tutti i rilievi del caso.

Le due donne nell’auto non hanno riportato traumi.