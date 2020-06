Collemeto, auto contro moto: il centauro è grave

Grave scontro in mattinata su una delle principali arterie stradali del Salento. Una Fiat Panda e una motocicletta sono andate a collidere lungo la SP 19, la strada che da Galatina porta a Copertino, all’altezza di Collemeto.

Qui, per cause ancora da accertare, i due veicoli si sono scontrati, provocando un impatto micidiale. Subito l’apprensione, soprattutto per il centauro, un uomo di 69 anni di Galatina.

Immediati sono stati allarmati i soccorsi: i 118 si è precipitato sul luogo del sinistro, da dove il motociclista è stata trasferito d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso. Illeso, invece, il conducente della Panda.

Sulla dinamica dell’incidente indaga ora la Polizia Locale di Galatina.