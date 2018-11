Un ortaggio nelle parti intime, il 75enne sporge denuncia per aggressione e rapina

Il 75enne protagonista dell’increscioso episodio lo ha sempre affermato: “sono stato aggredito da due persone“. E, infatti, in queste ore è partita la denuncia accolta dai carabinieri.

L’episodio ha destato non poca preoccupazione nella cittadina dove è avvenuto sia per l’orario (in piena mattinata) sia per la posizione centrale dell’abitazione teatro della vicenda.

La scorsa settimana il 75enne si era recato in ospedale con evidenti segni sui fianchi, segni di un abuso. Poi la necessità dell’operazione chirurgica per estrarre l’ortaggio dalle parti intime.

Qualcuno ha rumoreggiato, ipotizzando un gioco erotico andato male. Eppure le indagini dei carabinieri non si sono fermate, poichè l’anziano ha sempre affermato di essere stato vittima di una violenta aggressione da parte di due individui dalla pelle scura, che lo hanno sorpreso nel garage di casa, dopo avere scavalcato un muretto di cinta.

Sempre in base a quanto denunciato, i due avrebbero usato violenza contro la vittima utilizzando una carota che forse si trovava nel garage. Sulla base del racconto del 70enne, sarebbero stati rubati da dentro l’abitazione due orologi e un cellulare.

È stata la moglie a trovare il marito riverso per terra e privo di sensi. Da qui la corsa in ospedale.

Prima che venisse formalizzata la denuncia, l’uomo è stato ascoltato dagli inquirenti e iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto per compiere le indagini, con l’accusa di simulazione di reato.

Intanto, i carabinieri hanno sequestrato la carota e gli indumenti dell’uomo, in cerca di riscontri investigativi.

Il denunciante è difeso dall”avvocato Nicola Leo.