“Aiuto, due persone mi hanno aggredito”, 75enne arriva in Ospedale con ferite sospette. Mistero a Merine

Un 75enne di Merine è stato aggredito nel giardino della sua abitazione che si affaccia su via Vernole. Quando una vicina lo ha trovato, riverso sul pavimento, l’unica cosa che ha saputo dire è stata “erano in due“. Chi fossero e cosa volessero è impossibile dirlo.

La donna, spaventata per le condizioni di salute dell’uomo, in evidente stato di agitazione, ha chiamato immediattamente il 118. Sul posto si è precipitata un’ambulanza insieme ad un’auto medica. I sanitari si sono accorti subito delle ferite presenti sul corpo dell’uomo, ma lui confuso e sotto choc non ha saputo raccontare i dettagli dell’accaduto.

Ripeteva, come detto, che due persone, forse extracomunitarie, lo avevano assalito alle spalle, mentre strava rientrando a casa. Pare che i vestiti dell’uomo fossero strappati, forse per la violenza con cui è stato strattonato.

Al Pronto Soccorso, i medici hanno riscontrato segni di forte pressione con le mani all’altezza del bacino. E hanno immediatatmente chiamato le forze dell’ordine. Toccherà ai Carabinieri ricostruire l’accaduto, magari avvalendosi delle telecamere di video-sorveglianza presenti nelle abitazioni vicine.

Il fatto desta comunque una certa preoccupazione perché è avvenuto in pieno giorno.