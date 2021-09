Casarano, cocaina e bilancino di precisione in casa. In carcere un 32enne

Non gli erano bastati i domiciliari. Nelle scorse ore, un uomo è stato arrestato e condotto in carcere dai Carabinieri di Casarano che hanno trovato sostanze stupefacenti a casa sua, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari.

Nella mattinata di oggi, 10 settembre, i Carabinieri del comune salentino, insieme al personale del nucleo carabinieri cinofili di Modugno hanno arrestato P. L. (questa le sue iniziali). Il 32enne era già sottoposto agli arresti domiciliari.

Alla nuova perquisizione, però, l’uomo è stato trovato in possesso di 2 involucri contenenti cocaina, per un totale di 3,2 grammi, 255 euro in denaro contante, un bilancino di precisione, e del materiale vario per il confezionamento.

A seguito delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e portato nella casa circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce.