San Cesario, case popolari occupate abusivamente: sei persone nei guai

Quando si parla di case popolari, si parla di famiglie in difficoltà che da tanto, spesso troppo tempo, aspettato un’abitazione e la ottengono dopo una lunga trafila. Si parla di iter amministrativi lunghissimi, di graduatorie da rispettare prima di entrare in possesso delle tanto ambite chiavi che assicurano un tetto sopra la testa. Ma si parla anche di furbetti che, in barba alle leggi, occupano gli immobili abusivamente.

Sono ben sei le persone finite nei guai, nelle scorse ore, per essersi impossessati di sei alloggi popolari nel comune di San Cesario. Sono stati i Carabinieri della locale stazione, che hanno monitorato l’utilizzo delle case popolari sul territorio, a deferire in stato di libertà chi aveva occupato abusivamente gli appartamenti. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

La casa è, o dovrebbe essere un diritto per tutti, ma ci sono delle regole da rispettare. E lo stato di necessità non legittima l’ appropriazione abusiva di immobile pubblico.