Quasi 3mila tamponi e un solo nuovo caso a Foggia: in Puglia il covid19 è in ritirata

Dopo lo zero di ieri – per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il bollettino epidemiologico della Regione non ha registrato positivi su quasi 3mila tamponi (2.752 test) – oggi il contatore dei nuovi casi di Coronavirus in Puglia segna solo un +1. Nell’ultimo aggiornamento scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, infatti, si legge che su campionamento record di 2.945 test eseguiti, è stato rintracciato solo un nuovo caso, a Foggia.

In realtà, come ha spiegato Pierluigi Lopalco, l’epidemiologo voluto dal Governatore Michele Emiliano per guidare la task force contro il Covid19, da quattro giorni nel Tacco dello Stivale non ci sono casi positivi per data di prelievo tampone. Insomma, per quattro giorni non ci sono stati tamponi positivi e quelli registrati erano solo quelli trasmessi e riportati nel database. «Il risultato – ha spiegato – deve comunque essere ancora monitorato prima di sciogliere la prognosi sull’andamento dell’epidemia e quindi tutti i comportamenti personali devono ancora essere improntati alla prudenza come previsto dalle norme».

Calano anche i decessi che dai 3 di ieri arrivano a quota 1 oggi (sempre in Capitanata), per un totale di 530 vittime. I guariti, invece, sono 3.516, dei quali 90 nella giornata di oggi. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 467 (90 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 4.513 (su 141.322 test) , così divisi: