Coronavirus, il sud preoccupa per numero di contagi. Scoperti 114 casi in Puglia

La prima ondata di Coronavirus che ha messo a dura prova il sistema sanitario e in ginocchio molte delle regioni del Nord aveva fatto tremare anche il sud per gli effetti della famosa “fuga” dei fuori-sede dalla zona rossa. Ora, mentre si aspetta la seconda ondata i riflettori sono tutti puntati proprio in quel sud scampato al virus all’inizio dell’emergenza. A preoccupare sono i numeri (compresi quelli dei ricoveri) di Campania, Lazio, Sardegna e Sicilia, dove l’andamento dei contagi giornalieri è in costante aumento. Fatto che permette di gestire meglio la situazione, ma che non va sottovalutato.

La Puglia, dove la curva disegnata dai contagi è più o meno stabile, è fuori dalla mappa dei “sorvegliati speciali”, ma la guardia resta alta anche per capire quali saranno le conseguenze del ritorno in classe. La scuola è l’altro scoglio da superare, dopo quello archiviato del turismo che non ha avuto conseguenze particolari e della campagna elettorale che ha fatto temere dopo la positività dell’onorevole Raffaele Fitto.

Nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico della Regione su 4152 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 114 casi positivi: 74 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 provincia di residenza non nota.

C’è anche un decesso, in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 413.516 test. 4.697 sono i pazienti guariti. 2.607 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.900, così suddivisi:

3.108 nella Provincia di Bari

699 nella Provincia di Bat

774 nella Provincia di Brindisi

1.906 nella Provincia di Foggia

803 nella Provincia di Lecce

548 nella Provincia di Taranto

60 attribuiti a residenti fuori regione

2 provincia di residenza non nota.