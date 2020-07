Covid19, tornano i nuovi casi in Puglia: oggi se ne contano 3. Zero i decessi

Per sei giorni la conta dei nuovi casi di Coronavirus in Puglia si è fermata a zero: nessun positivo sui tamponi esaminati, più di duemila nella giornata di ieri. Una regione «Covid-free» quella riportata nel bollettino che fotografa la curva dei contagi anche se, poco dopo la pubblicazione, il Comune di Corato ha comunicato in una nota sul sito istituzionale un caso di Covid19. Poche parole, essenziali ad informare la comunità.

Nell’ultimo aggiornamento scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento di Promozione della Salute, Vito Montanaro – che ieri ha presentato i dettagli del nuovo piano di riordino ospedaliero post- emergenza che prevede un aumento dei posti letto nelle terapie intensive (da 304 contati ad oggi nel sistema sanitario regionale a 560 distribuiti in tutte le strutture del territorio: 0,14 ogni mille abitanti) – ecco il riscontro ufficiale. Sono tre i nuovi casi.

Si tratta di due nuovi positivi in provincia di Bari e di un nuovo caso in quella di Brindisi. I tamponi eseguiti sono stati 2.036.

Resta, invece, a quota 545 la conta dei decessi, segno che nemmeno oggi si sono registrati lutti. Tre, invece, i guariti nelle ultime 24h, con la conta generale che in questo modo sale a 3.879. Questi numeri, in definitiva, fanno sì che il numero degli attuali positivi non muti rispetto a ieri: sono sempre 109.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.533, così suddivisi: