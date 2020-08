Coronavirus: 4 casi, ma meno tamponi. Un decesso in provincia di Lecce

Il Governo ha deciso di alzare il livello di guardia, chiudendo le discoteche e imponendo l’uso della mascherina nei luoghi della movida e in tutti gli spazi all’aperto dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza dalle 18.00 fino alle 6.00 del mattino. La decisione era nell’aria ed era finita sul tavolo dei ministri dopo l’aumento dei contagi. Anche in Puglia – che sfiora il tetto dei 5mila casi di Coronavirus dall’inizio dell’emergenza a oggi – il numero dei positivi è stato a doppia cifra da giorni.

Nel bollettino epidemiologico di ieri la conta si era fermata a 15, molti “da rientro” come vengono classificati o legati a casi già scoperti dopo viaggi all’estero. Nell’ultimo report del direttore del dipartimento di Promozione della Salute, invece, sono 920 i test per l’infezione da Covid-19 analizzati e 4 trovati positivi: 3 in provincia di Bari (una persona di rientro dalla Grecia, un caso di rientro dalla Repubblica Ceca e un caso sintomatico individuato nell’attività di triage in struttura sanitaria) ed 1 in provincia di Foggia, uno straniero presente sul territorio.

È registrato un decesso in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono 3982 i pazienti guariti. 325 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4862 così suddivisi: