Coronavirus: 1.263 casi positivi in Puglia, 98 in provincia di Lecce. Il bollettino

Bisognerà attendere per sapere quale sarà la decisione del Governo sulla Puglia: se resterà regione arancione, se diventerà ‘rossa’ o se, come ha chiesto il Governatore Michele Emiliano in una lettera indirizzata al Ministro della Salute Roberto Speranza, la chiusura riguarderà solo le province di Foggia e Barletta-Andria e Trani che, più delle altre, stanno facendo i conti con numeri “preoccupanti”. A spaventare di più è la pressione sugli ospedali, per questo il dato sui ricoveri è importante tanto quello sui contagi.

Nell’ultimo bollettino epidemiologico, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento promozione della Salute, Vito Montinaro, su 9.386 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.263 casi positivi: 555 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 189 nella provincia BAT, 154 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 28 decessi: 5 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 685.610 test. 9.734 sono i pazienti guariti. 28.500 sono i casi attualmente positivi. 1.524 ricoverati di cui lo 0,7% in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 39.347, così suddivisi:

15.503 nella Provincia di Bari

4.410 nella Provincia di Bat

2.708 nella Provincia di Brindisi

9.031 nella Provincia di Foggia

2.961 nella Provincia di Lecce

4.447 nella Provincia di Taranto

282 attribuiti a residenti fuori regione

5 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.