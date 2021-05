Bollettino Covid, 1.130 casi positivi in Puglia. 159 in provincia di Lecce

La Puglia resterà in zona arancione per un’altra settimana. Anche se i numeri scritti nero su bianco nel report finito sul tavolo della cabina della regia dimostravano un miglioramento della situazione Covid nella regione, la pressione sugli ospedali deve aver pesato sulla decisione finale del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Anche se i ricoveri in Ospedale sono in calo, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti positivi al Coronavirus che hanno bisogno di cure supera il tetto massimo sia in terapia intensiva (38%) che nei reparti di medicina generale, malattie infettive e pneumologia (43%). Nessun cambio di colore, quindi.

Sul fronte dei contagi, come si legge nel bollettino epidemiologico sono 1.130 casi positivi registrati in Puglia su 11.450 test per l’infezione da Covid-19. Così divisi: 377 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia BAT, 41 in provincia di Foggia, 159 in provincia di Lecce, 217 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 21 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.235.853 test. 182.310 sono i pazienti guariti. 47.767 sono i casi attualmente positivi. I ricoveri in Ospedale oggi sono fermi a 1.824.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 235.971 così suddivisi:

90.511 nella Provincia di Bari;

23.340 nella Provincia di Bat;

17.751 nella Provincia di Brindisi;

42.527 nella Provincia di Foggia;

23.529 nella Provincia di Lecce;

37.189 nella Provincia di Taranto;

758 attribuiti a residenti fuori regione;

366 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/h4jLk