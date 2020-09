Coronavirus, scoperti 6 casi in provincia di Lecce. 51 in Puglia

La curva dei contagi in Puglia resta, più o meno, stabile influenzata dai casi di coronavirus scoperti anche grazie all’attività di contact-tracing, il lavoro di “tracciamento” dei Dipartimenti di Promozione della Salute che cercano tra i contatti stretti delle persone risultate positive i contagiati, spesso asintomatici o pauci-sintomatici.

Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico della Regione su 3514 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 51 casi positivi: 27 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 396.426 test. 4.518 sono i pazienti guariti. 2.337 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.445, così suddivisi: