Coronavirus, in Puglia 283 nuovi casi. 64 positivi in provincia di Lecce. Il bollettino

Sono 283 i casi registrati in Puglia su 22.714 test effettuati nelle ultime 24 ore. È il dato sui contagi contenuto nel bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i tamponi positivi. La provincia con più casi è quella di Taranto con 70. In provincia di Lecce se ne contano 64. O i decessi per il terzo giorno consecutivo. Il totale delle vittime da inizio pandemia resta fermo a 6.883.

Sul fronte dei ricoveri, i pazienti in area non critica sono passati da 137 a 136. Un nuovo ingresso in terapia intensiva, dove i pazienti sono passati da 20 a 21. Numeri che hanno inciso sul report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione sugli ospedali sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute. Secondo l’Agenas, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è scesa al 4% in rianimazione. Resta stabile al 5% in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 4.116 contro i 4.104 di ieri. 268.385 le persone guarite.

Questa la mappa dei nuovi casi: