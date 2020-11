Covid-19, la Puglia conta 1.741 nuovi casi e 60 ricoveri in più

La Puglia resta in zona arancione, ma l’attenzione resta alta. Entro il 30 novembre la Regione avrà a disposizione più di 3mila posti letto da dedicare solo ai pazienti Covid19 e, se non dovessero bastare, sul tavolo c’è l’ipotesi di creare degli ospedali da Campo con tanto di reparti di terapia sub-intensiva e intensiva alla Fiera del Levante di Bari, ad esempio, una delle province più colpite insieme a quella di Foggia. Per ora, l’obiettivo resta quello di frenare la curva dei contagi e aiutare, in questo modo, il sistema sanitario sotto pressione.

Nel bollettino epidemiologico di ieri il numero dei ricoveri si è fermato a 1.407. Oggi i nuovi casi individuati sono 1.741, a fronte di 9.745 test: 584 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 179 nella provincia BAT, 524 in provincia di Foggia, 122 in provincia di Lecce, 262 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e riattribuito.

Con i casi di oggi, il totale di persone attualmente positive al Covid-19 sale a 24mila, di cui 22.533 ricoverate a domicilio. Le persone ricoverate, invece, sono 1.467, con un incremento di 60 nuovi ricoveri. ’

Sono stati registrati, inoltre, 16 decessi: 4 in provincia di Bari, 5 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia e 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 649.236 test.

8.560 sono i pazienti guariti.

24.000 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 33.533, così suddivisi:

13.373 nella Provincia di Bari;

3.612 nella Provincia di Bat;

2.251 nella Provincia di Brindisi;

7.920 nella Provincia di Foggia;

2.478 nella Provincia di Lecce;

3.647 nella Provincia di Taranto;

249 attribuiti a residenti fuori regione;

3 provincia di residenza non nota.