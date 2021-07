Bollettino Covid, 97 casi positivi in Puglia. 39 in provincia di Lecce

La sorvegliata speciale, in Puglia come nelle altre regioni d’Italia, è la variante indiana, o delta come è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Salita. Finora non ha pesato sulla curva dei contagi, ma il lieve aumento dei contagi negli ultimi giorni ha alzato il livello di guardia tanto che si sta tornando a discutere sulla possibilità di far scattare la zona gialla dove i dati impongono regole più “rigide” per frenare la corsa del virus.

Al momento, come si legge nel bollettino epidemiologico della Regione, su 7.527 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 97 casi positivi. Così divisi: 30 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

È stato registrato 1 decesso in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.748.902 test. 245.548 sono i pazienti guariti. 1.712 sono i casi attualmente positivi. 77 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.913, così suddivisi:

95.313 nella Provincia di Bari;

25.617 nella Provincia di Bat;

19.860 nella Provincia di Brindisi;

45.218 nella Provincia di Foggia;

27.122 nella Provincia di Lecce;

39.587 nella Provincia di Taranto;

819 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/JLJz1