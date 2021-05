Coronavirus, 407 casi positivi in Puglia su 11.684 tamponi. 77 contagi in provincia di Lecce

Il calo dei contagi in Puglia è dimostrato dalla “conta” dei casi positivi scritta nero su bianco nel bollettino epidemiologico della Regione che, quotidianamente, scatta una fotografia dell’andamento della terza ondata. Anche sul fronte dei ricoveri in Ospedale la discesa è costante.

Nell’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas, la percentuale di posti letto in Terapia Intensiva occupata dai pazienti Covid è stabile al 22% (0%), otto punti in meno del tetto limite fissato dal Ministero della Salute al 30%. Nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – il tasso di occupazione è sceso al 29% (-1%), undici punti in meno della soglia critica del 40%.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della Salute, Vito Montinaro, su 11.684 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 407 casi positivi. Così divisi: 125 in provincia di Bari, 58 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia BAT, 24 in provincia di Foggia, 77 in provincia di Lecce, 51 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione.

21 i decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.396.787 test. 203.808 sono i pazienti guariti. 36.789 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale fermi a 1.159. Ieri erano 1.223.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 246.901 così suddivisi:

93.599 nella Provincia di Bari;

24.664 nella Provincia di Bat;

18.814 nella Provincia di Brindisi;

44.251 nella Provincia di Foggia;

25.778 nella Provincia di Lecce;

38.630 nella Provincia di Taranto;

788 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/AzArO