Bollettino Covid, 60 casi positivi in Puglia. 17 in provincia di Lecce

Stabili i ricoveri in Puglia per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che quotidianamente monitora la pressione negli Ospedali. Secondo l’ultima rilevazione, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 4% (0%) in terapia intensiva, al 7% (0%) nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Diverso il trend delle ultime 24 ore. Come scritto nel bollettino epidemiologico che ogni giorno scatta una fotografia dell’andamento della pandemia, sono 194 i pazienti ricoverati in area medica, contro i 187 di ieri. 20 in terapia intensiva, erano 19 ventiquattro ore fa.

Sul fronte dei contagi, sono 60 i casi positivi registrati in Puglia su 7.182 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.251. 0 i decessi. Resta invariato il totale delle vittime da quando è scoppiata l’emergenza.

Per quanto riguarda la mappa dei nuovi casi, sono così divisi:

Provincia di Bari: 7

Provincia di Bat: 1

Provincia di Brindisi: 2

Provincia di Foggia: 29

Provincia di Lecce: 17

Provincia di Taranto: 3

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: -1

