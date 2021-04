Bollettino Covid, 1.791 casi positivi e 48 decessi in Puglia. 9 vittime in provincia di Lecce

Difficilmente la Puglia cambierà colore. Il numero dei contagi è ancora alto come quello dei decessi e sul fronte degli Ospedali il quadro è ancora preoccupante. Basta guardare l’ultimo aggiornamento dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari che monitora la situazione nelle strutture sanitarie per capire. La percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid nei cosiddetti reparti di area non critica ha superato il 54%, quattordici punti in più del tetto limite fissato a 40% dal Ministero della Salute. Anche in terapia intensiva il tasso di occupazione è salito. Il 46% dei posti letto è occupata, 16 punti in più della soglia critica del 30%.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro, su 14.281 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.791 casi Il rapporto positivi/tamponi scende al 12,5%.

I contagi scoperti nelle ultime 24 ore sono così divisi: 625 in provincia di Bari, 177 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 327 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 48 decessi: 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.977.644 test. 151.177 sono i pazienti guariti. 51.047 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri in Ospedale, fermi a 2.240 contro i 2.297 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 207.367 così suddivisi:

80.842 nella Provincia di Bari;

20.271 nella Provincia di Bat;

15.202 nella Provincia di Brindisi;

37.910 nella Provincia di Foggia;

19.910 nella Provincia di Lecce;

32.218 nella Provincia di Taranto;

707 attribuiti a residenti fuori regione;

307 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/fBo7q