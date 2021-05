Coronavirus, i numeri in Puglia: 274 casi positivi. 43 in provincia di Lecce

La terza ondata di Coronavirus ha messo in seria difficoltà gli ospedali pugliesi, ma ora che il peggio sembra essere ormai passato i reparti si svuotano. Secondo l’ultimo report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas, la percentuale di posti letto in Terapia Intensiva occupata dai pazienti Covid è ferma al 17% (0%) contro il limite del 30% fissato dal Ministero della Salute. Segno meno nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – dove il tasso di occupazione è sceso al 23% (-1%), diciassette punti in meno della soglia del 40% considerata “critica”.

Segnali incoraggianti anche sul fronte dei contagi. Come si legge nel bollettino epidemiologico, su 6.377 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 274 casi positivi: 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 58 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce,12 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 13 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.438.845 test. 209.640 sono i pazienti guariti. 32.729 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri fermi a 933

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 248.758 così suddivisi:

94.118 nella Provincia di Bari;

24.948 nella Provincia di Bat;

19.052 nella Provincia di Brindisi;

44.523 nella Provincia di Foggia;

26.123 nella Provincia di Lecce;

38.818 nella Provincia di Taranto;

792 attribuiti a residenti fuori regione;

384 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/5q39s