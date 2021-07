Covid, 70 casi positivi in Puglia. 11 in provincia di Lecce. Il Bollettino

Il timore di dover affrontare la variante delta con regole più rigide e nuove chiusure che darebbero un duro colpo al turismo sta spingendo il Governo a trovare delle soluzioni per fermare e frenare la corsa del virus. Intanto i contagi aumentano, anche in Puglia dove in un giorno sono quasi raddoppiati. Nel bollettino epidemiologico di ieri su più di 6.700 tamponi sono stati 81 contagi. Il giorno prima erano stati 48.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, su 3692 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 70 casi positivi. Così divisi: 26 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 caso fuori regione e 3 casi di provincia non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.777.620 test. 245.779 sono i pazienti guariti. 1.758 sono i casi attualmente positivi. 75 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.196 così suddivisi:

95.379 nella Provincia di Bari;

25.632 nella Provincia di Bat;

19.897 nella Provincia di Brindisi;

45.261 nella Provincia di Foggia;

27.209 nella Provincia di Lecce;

39.612 nella Provincia di Taranto;

827 attribuiti a residenti fuori regione;

379 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 18.7.2021 è disponibile al link:http://rpu.gl/bYQg