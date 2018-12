Una Cassa armonica illumina la spiaggia di Porto Cesareo, bella… ma abusiva. Finisce sotto sequestro

È diventata, in poco tempo, una delle attrazioni del Natale. Basta vedere le foto condivise sui social per capire che quella cassa armonica posizionata a pochi passi dal mare di Porto Cesareo creava una suggestiva cartolina da immortalare in un click.

La “trovava” per richiamare i visitatori in spiaggia anche nel periodo invernale è finita sotto le luci dei riflettori della Guardia Costiera di Gallipoli e di Torre Cesarea. Gli uomini in divisa – impegnati a ‘reprimere’ eventuali illeciti sul demanio marittimo – hanno posto sotto sequestro l’imponente struttura, posizionata a loro dire abusivamente all’interno di un’area in concessione ad uno stabilimento balneare.

Il motivo? Secondo quanto emerso dal controllo dei militari, l’installazione – alta circa 11 metri, larga 8, addobbata con le luminarie tipiche delle feste patronali e così bella da avere un grande impatto visivo, anche in considerazione della vicinanza al mare – era stata posizionata «in carenza dei titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, all’interno di un Sito di interesse Comunitario in spregio ai vincoli paesaggistici ed ambientali ivi insistenti».

Su parere concorde del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lecce, quindi, gli uomini della Guardia Costiera hanno posto sotto sequestro la cassa armonica e deferito il titolare dello stabilimento all’Autorità Giudiziaria.