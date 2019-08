Cenano in un ristorante di Gallipoli, ma scappano al momento di pagare il conto: ‘trovati’ chiedono scusa

La sicurezza dei salentini e dei turisti in vacanza nel tacco dello Stivale è una priorità per gli agenti del Commissariato di Gallipoli che, insieme al Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” in servizio nella “Città Bella”, hanno intensificato i controlli, nei giorni clou dell’estate. Controlli che comprendono anche i servizi antidroga nel centro storico e nelle marine.

Dopo aver cenato, scappano senza pagare

La “presenza” degli uomini in divisa è stata determinante per concludere, nel migliore dei modi, una (brutta) vicenda che sembrava mettersi male per un gruppetto di giovani della provincia di Perugia, in vacanza a Gallipoli.

Dopo aver cenato in un ristorante della “Perla dello Ionio”, la comitiva è scappata via dal locale senza pagare il conto e facendo perdere le proprie tracce.

La tempestività ha permesso di scrivere un finale diverso. Il titolare del ristorante, infatti, senza perdere tempo ha chiamato il 113 e descritto ai poliziotti giunti sul posto i tratti somatici del gruppetto. Grazie al suo racconto dettagliato, gli agenti sono riusciti a rintracciare i giovani “insolventi” che hanno saldato il conto della cena consumata. Non solo, hanno chiesto scusa al titolare che, visto il buon esito della vicenda, non ha inteso querelarli.

Un minorenne nei guai

Sempre nella serata di ieri, gli agenti del Reparto hanno controllato tre giovani, tra cui un minorenne, trovato con due dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 2 grammi. Per questo motivo, il giovane è stato affidato ai genitori e segnalato alla Prefettura per uso personale, a scopo non terapeutico, di sostanza stupefacente. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.