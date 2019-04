Chiedono soldi per beneficenza, un’anziana di Galatina dona 3mila euro a due sconosciuti in auto

A fare del bene per altri non si sbaglia mai, ma forse è il caso di prestare attenzione a chi si dà fiducia. E forse avrebbe fatto bene non fidarsi una vecchietta di Galatina che, ieri, è stata raggirata da due sconosciuti a cui avrebbe regalato ben tremila euro in nome della beneficenza.

I fatti

L’imbroglio sarebbe avvenuto nella mattina di ieri, quando la signora, pensionata, percorreva a piedi via Monte del comune salentino. La sua passeggiata mattutina è stata interrotta da due sconosciuti a bordo di una macchina che si sono accostati alla 73enne e hanno dato inizio alla recita.

Una raccolta fondi per beneficenza sarebbe stato l’espediente narrativo per spillare soldi all’anziana che, a quanto pare, deve essersi intenerita di fronte alle parole dei due. Convinta di fare una buona azione, ha consegnato ben 3mila euro in contanti, con banconote di vario taglio, da destinare al prossimo, senza sospettare che la donazione poteva essere un imbroglio bello e buono.

Ma non deve essere rimasta convinta della sua buona azione e sono subito nati sospetti. Nel pomeriggio della stessa giornata, di ieri, si è recata presso la stazione dei Carabinieri di Galatina, denunciando il raggiro. Purtroppo, tutta presa dalle belle parole dei due, non ha fatto caso al numero di targa e al modello della loro auto. Adesso spetta agli uomini in divisa, che hanno avviato le indagini, fare chiarezza.