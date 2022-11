Alimenti contaminati da listeria, scattano i controlli dei Nas. Chiusa un’azienda di insaccati nel Salento

La tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, è questo l’argomento del Calendario 2022 dell’Arma dei Carabinieri, presentato alcuni giorni fa.

E in osservanza a quanto illustrato nella pubblicazione, i militari del Nucleo Anti Sofisticazioni di Lecce, nell’ambito di una serie di controlli predisposti sull’intero territorio nazionale da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, collegati ai casi di listeriosi verificatisi nelle ultime settimane in diverse regioni italiane, hanno eseguito alcune verifiche finalizzate a tutelare la salute pubblica e a verificare la qualità e la sicurezza degli alimenti prodotti da ditte che operano nel Salento.

Sono stati eseguite fino ad oggi 28 ispezioni che hanno evidenziato irregolarità in 8 casi (il 29% circa degli obiettivi controllati), a seguito dei quali sono state segnalate all’Autorità Sanitaria e Amministrativa 8 operatori dei vari settori e contestate 9 sanzioni per un valore complessivo di 6.000 euro.

Nel corso dei controlli è stata disposta la sospensione di una attività di produzione insaccati e carni stagionate salate per gravi carenze igienico-sanitarie.

I controlli del Nas, sia nel comparto alimentare che in altri settori di competenza proseguiranno per garantire sempre la tutela della salute e la salvaguardia dei consumatori.