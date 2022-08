Risse, aggressioni e alcool ai minori, chiusa per 15 giorni una discoteca di Baia Verde

È stata un’estate scandita dalla musica e dal divertimento, ma anche da risse e aggressioni cominciate in una nota discoteca di Baia Verde e terminate in strada, non lontano dal locale. Alcune particolarmente violente tanto che i giovani ‘rissosi’ hanno rimediato lesioni personali. Uno, due, più episodi andati in scena nell’ultimo mese, quasi mai ‘segnalati’ alle Forze dell’ordine dal gestore o dal responsabile della security.

L’intervento della Polizia sarebbe servito a riportare la “calma”, evitando altre conseguenze, ma anche a ‘trovare’ e individuare i responsabili. Senza indagini, ovviamente, chi ha ‘bisticciato’ è rimasto senza volto e senza nome. I fatti sono comunque bastati a motivare il Questore a disporre la chiusura e a sospendere la licenza per 15 giorni alla discoteca finita sotto i riflettori. Nel primo pomeriggio, gli agenti del Commissariato Gallipoli hanno notificato ed eseguito il decreto ex art. 100 T.U.L.P.S.

Non solo, durante le indagini è emerso che tutti gli episodi contestati siano stati, se non causati, quanto meno favoriti dall’abuso di bevande alcoliche somministrate, in alcuni casi, all’interno della discoteca, anche a minorenni e infra quattordicenni, in violazione della normativa vigente.

Tali condotte, che costituiscono oggettivamente un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno indotto il Questore di Lecce ad adottare il provvedimento inibitorio in questione al fine di evitare il verificarsi di ulteriori avvenimenti pregiudizievoli per la sicurezza pubblica, rivestendo le violazioni accertate carattere di gravità ed allarme per i cittadini.