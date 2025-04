Abuso di alcool, risse e schiamazzi. Chiusa per 15 giorni una discoteca

Nel corso degli accertamenti, è emerso che il numero dei presenti fosse il doppio della capienza consentita e che, in più occasioni, alcuni clienti del locale siano stati soccorsi dai sanitari per malesseri legati all’abuso di sostanze alcoliche.

Inoltre, si sarebbero verificate diverse risse, sedate dagli addetti ai controlli, in particolare, in una circostanza, un frequentatore, rimasto coinvolto in una rissa, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno identificato un uomo con una ferita da taglio al volto per un fendente.