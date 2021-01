Alunni positivi a Cavallino e Castromediano, disposta la chiusura di due scuole

Due alunni, uno della scuola elementare in via Pascoli a Castromediano e l’altro della scuola media in via Togliatti a Cavallino sono risultati positivi al Covid-19.

La dirigente dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, Caterina Marenaci, quando è venuta a conoscenza del risultato della positività al virus stabilita dagli esami ai quali si sono sottoposti gli studenti, ha immediatamente comunicato la situazione al sindaco e agli organi scolastici competenti.

Alla luce di tutto ciò, il primo cittadino, Bruno Ciccarese Gorgoni, con un’ordinanza “contigibile e urgente”, ha disposto la chiusura dei plessi scolastici per scongiurare ogni possibile rischio di ulteriori contagi.

Contestualmente sono stati disposti gli approfonditi ed essenziali interventi di sanificazione all’interno dei due edifici scolastici da parte di operatori specializzati nel settore.

L’ordinanza prevede la chiusura dei due plessi da oggi 27 gennaio fino al 31 gennaio. Il provvedimento potrebbe essere modificato in qualsiasi momento, sulla base dell’evolversi della situazione. Quindi non viene esclusa una proroga del periodo di chiusura.