Pizzicati a consumare cibo e bevande al bancone nonostante il divieto, chiusi tre bar a Tuglie e Galatone

Hanno cercato di eludere i dispositivi atti a evitare il contagio del coronavirus, ma ciononostante la loro attività è stata segnalata e a seguito delle verifiche a opera dei Carabinieri diverse persone sono state sanzionate.

I militari della Compagnia di Gallipoli, nei giorni scorsi sono stati impegnati in un servizio coordinato a largo raggio finalizzato al controllo del territorio e a garantire il rispetto delle norme anticovid-19, sono intervenuti presso diverse attività commerciali insistenti sul territorio dove era stata segnalata la presenza di assembramenti ed è nel corso di tali controlli che in due bar a Tuglie e uno a Galatone hanno riscontrato la presenza di persone all’interno, intente a consumare al banco nonostante l’orario di chiusura.

Due proprietari degli esercizi di ristorazione e una dipendente, sono stati sanzionati amministrativamente “per non aver sospeso le attività dei servizi di ristorazione e somministrazione di bevande in violazione delle previste misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19″.

Nei confronti degli esercenti sono state elevate multe per un importo complessivo di 1.480 euro con la contestuale chiusura per 5 giorni delle rivendita. Inoltre sono state identificate complessivamente 30 persone, tutte sanzionate per il mancato rispetto dei divieti anti-assembramento per un importo complessivo di 10.400 euro.