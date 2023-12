Bar di Galatina frequentato da persone con precedenti gravi, sospesa l’attività per sette giorni

Nella giornata di ieri, giovedì 28 dicembre, gli agenti del Commissariato di Galatina hanno provveduto a notificare al titolare di un bar sito nella cittadina salentina un provvedimento ex. Art. 100 del Tulps (il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) da parte del Questore della provincia di Lecce Vincenzo Massimo Modeo, di sospensione dell’attività commerciale per 7 giorni.

La misura si è resa necessario a seguito dei numerosi servizi di osservazione e dei controlli effettuati negli ultimi mesi dagli uomini del Commissariato, che hanno evidenziato la frequentazione assidua e abituale del locale da parte di persone gravate da precedenti penali e di polizia di particolare gravità.

Si tratta di una misura di natura cautelare che non ha finalità punitiva nei confronti del gestore, ma che mira a prevenire i potenziali rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, che derivano dal fatto che un esercizio pubblico divenga luogo di aggregazione abituale di persone evidenziatesi per aver commesso reati, e che possa, pertanto, costituire una base logistica per la pianificazione di ulteriori azioni criminose.

Nel dispositivo previsto è insito anche un valore di deterrenza nei confronti di chi frequenta il locale, in un certo modo “avvisato” dell’attività preventiva di vigilanza svolta nei suoi confronti, al fine di indurlo ad avere comportamenti improntati al rispetto delle norme vigenti.