Scarafaggi e sporcizia nella sala e nel laboratorio di un bar, scatta la chiusura

I Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni di Lecce, nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica della genuinità dei prodotti, repressione delle frodi alimentari e al possesso dei requisiti previsti per la produzione commercializzazione e somministrazione degli alimenti e bevande, hanno riscontrato in un bar, gelateria e pizzeria nella provincia di Lecce, gravi carenze igienico sanitarie all’interno della sala di somministrazione, del laboratorio di produzione e del deposito.

In particolare, l’attività ha evidenziato presenza massiva di scarafaggi e sporcizia diffusa in vari ambienti dell’esercizio tali da non permettere il prosieguo della preparazione e somministrazione di alimenti, in quanto potenziale pericolo per la salute dei clienti.

Su richiesta dei militari, è intervenuto personale del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’Asl che, constatando le criticità, ha confermato la chiusura dell’esercizio.

Al titolare sono state contestate violazioni di natura amministrativa per diverse migliaia di euro.