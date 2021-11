Chiuso centro scommesse a Campi Salentina, presenti all’interno 8 minori

Il Questore della provincia di Lecce, Andrea Valentino, ha disposto la chiusura di un esercizio per la raccolta delle scommesse e per la gestione degli apparecchi di video-lotteria di Campi Salentina, sospendendone le licenze per la durata di 30 giorni.

A seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione del posto, nel mese di giugno scorso, sono stati rilevati e contestati gli illeciti amministrativi che hanno determinato la chiusura dell’esercizio.

Nello specifico, all’interno, erano presenti otto minori, uno dei quali intento a giocare; inoltre, erano assenti il titolare e il rappresentante preposto alla gestione della sala; infine, l’ingresso era diverso da quello autorizzato dalla licenza.

Il provvedimento di “Viale Otranto”, è stato eseguito nella mattinata di oggi dai militari dell’Arma.