È frequentato assiduamente da persone pericolose, chiuso per 30 giorni esercizio pubblico a Melissano

Nel pomeriggio di oggi a Melissano, i Carabinieri della Stazione locale, hanno notificato un provvedimento ex art. 100 Tulps (Testo Unico sulla Pubblica Sicurezza), di chiusura per 30 giorni per un esercizio pubblico sito nel comune del Sud Salento

L’ordinanza è stata emessa dal Questore di Lecce, Andrea Valentino, su proposta avanzata dalla Stazione dell’Arma melissanese a seguito di una serie di controlli reiterati, che hanno riscontrato un’assidua frequentazione presso l’esercizio in oggetto di persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, gravate da precedenti penali e giudiziari per delitti non colposi commessi contro la persona ed il patrimonio, per violazione delle norme penali che disciplinano le sostanze stupefacenti e per reati in materia di armi.

I controlli effettuati, con una frequenza costante, dai militari hanno interessato un periodo temporale molto esteso e hanno consentito di acclarare l’abitualità di tali frequentazioni che, in molti casi, hanno riguardato soggetti pienamente inseriti nell’associazione di stampo mafioso denominata “Scu.” e persone resesi responsabili di gravissimi reati.

La licenza rilasciata per la somministrazione di alimenti e bevande , è stata in passato già sospesa per ben due volte, in presenza degli stessi elementi di fatto ed essendosi realizzati gli stessi presupposti giuridici.

Infatti, nell’aprile del 2010 il Questore di Lecce, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, emise il provvedimento di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. per un periodo di giorni otto e nel marzo del 2012 per un periodo di giorni cinque.