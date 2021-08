Porto Cesareo, cocktail a un minore di 16 anni. Denuncia per i gestori e chiusura di 15 giorni

Scatta la denuncia in stato di libertà per i gestori di un bar di Porto Cesareo che hanno venduto alcolici a minorenni. Nella serata di ieri, 27 agosto, gli Agenti di Polizia del Commissariato di Nardò hanno colto sul fatto i titolari del locale sul lungomare del comune salentino.

Sono stati gli agenti in abiti civili ad effettuare il controllo del bar, dove gli alcolici venivano somministrati a giovanissimi durante la serata, senza che venisse accertata la loro età. Gli agenti hanno dunque chiesto ad uno dei ragazzi la sua età, confermando il sospetto: si trattava di un ragazzo minore di 16 anni che aveva consumato un alcolico all’interno del locale.

Il ragazzo aveva consumato all’interno del locale un cocktail a base di rum e vodka, versato in un bicchiere di plastica. I poliziotti, dunque, sono intervenuti sequestrando le bottiglie ed indentificando il barista e i gestori del locale.

Oltre alla denuncia penale scattata per aver somministrato l’alcolico a un minore di 16 anni, il Questore di Lecce ha disposto anche una chiusura di 15 giorni, in considerazione di altri episodi che avevano coinvolto lo stesso locale.

Nel mese di gennaio e di marzo, infatti, il locale era già stato oggetto di altri controlli, durante i quali erano stati accertate violazioni di norme anti Covid. Dopo la chiusura temporanea disposta per il locale, il gestore aveva reagito violentemente nei confronti dei militari che procedevano all’arresto dello stesso per i reati di danneggiamento aggravato, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale; inoltre, lo scorso 18 luglio i carabinieri hanno denunciato per rissa due soggetti che si erano appena allontanati dall’interno del locale in argomento.