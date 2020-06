Ciclista 70enne investito da un’auto per le vie di Lecce. L’ennesimo incidente sulle strade del Salento

Continuano, senza sosta, gli incidenti che in questi giorni il Salento sta ospitando giorno dopo giorno. Una scia di eventi che troppo spesso hanno una fine tragica, a partire dall’incidente che ha segnato questo inizio della “stagione estiva”, quello di Luna Benedetto, conclusosi con la morte della stella della danza. È una catena di incidenti che sta funestando il Tacco d’Italia.

L’ultimo episodio, non grave come quelli che l’hanno preceduto, è avvenuto a Lecce. Un signore di 70 anni era in bicicletta per le vie del capoluogo barocco quando ad un certo punto è stato investito. Mentre l’uomo percorreva via don Minzoni è stato preso da un’auto nei pressi della svolta per l’ex Inam.

Per fortuna l’uomo non ha riportato gravi ferite, solo alcune escoriazioni al volto, alla testa e al corpo. Il 70enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, poi spostato al Pronto Soccorso di Copertino. Niente di grave, per fortuna.

Ma la lista degli episodi che stanno flagellando il Salento continua ad allungarsi, segno che bisogna assolutamente prestare più attenzione alla guida. Il Salento ha già pianto troppe vittime.