Filo spinato sul tratto sterrato, tragedia sfiorata per un ciclista. Si indaga

Poteva essere una tragedia ma le cose, per fortuna sono andate diversamente. A rischiare grosso è stato un ciclista finito addosso ad un filo spinato nel tratto di strada compreso tra località Monteruga e masseria Fattizze, proprio nei pressi della pista Nardò Technical Center. È stato grazie all’intervento degli agenti di Polizia Locale e delle Guardie Zoofile che il filo spinato, pericolo per pedoni e ciclisti, è stato rimosso.

Doveva essere una giornata come tante altre, un giro in bici senza intoppi. Ma le cose non sono andate come previsto e un ciclista ha rischiato di farsi male seriamente. Durante la sua corsa in bici ha, accidentalmente, travolto un filo spinato senza, per fortuna, ferirsi. Complice la statura piuttosto elevata dell’uomo, il filo l’ha preso all’altezza delle braccia e non ha provocato alcuna ferita.

A proteggerlo, infatti, da quanto racconta agli agenti, c’era la sua maglia termica, un indumento molto popolare tra i ciclisti e che in questa occasione ha giocato un ruolo fondamentale. Un grosso spavento, insomma, che non l’ha lasciato del tutto indifferente. Il ciclista, dunque, per evitare che qualcuno, magari più sfortunato di lui, si facesse male, ha subito segnalato la presenza del filo spinato e gli agenti si sono subito messi all’opera.

Pericolo scampato, ma la tragedia era davvero dietro l’angolo. Un ciclista più basso del ‘fortunato malcapitato’, infatti, avrebbe potuto farsi male seriamente, incrociando il filo all’altezza del collo o del volto. Non è ancora chiaro come mai quel filo si trovasse lì, ma sono in corso i dovuti accertamenti da parte di Polizia Locale e Guardie Zoofile. Gli agenti, intanto, hanno messo in sicurezza il luogo, che è frequentatissimo dai ciclisti, soprattutto in sella a mountain bike, per la particolare conformazione della sede stradale.