Ubriaco dall’alba aggredisce i cittadini che vanno in Stazione a Lecce. Giovane etiope ricoverato a Galatina

Sotto l’effetto dell’alcol, già dalle prime luci del mattino, ha pensato bene di aggredire tutti i passanti che si recavano nella stazione ferroviaria di Lecce passando da Via Oronzo Quarta. Atteggiamenti provocatori e violenti dovuti certamente all’alterazione psicofisica che hanno spinto molti a chiamare le forze dell’ordine e i mezzi del 118 per un intervento che è stato immediato.

L’uomo, che ha dichiarato di essere cittadino etiope, ma che non ha fornito alcun documento identificativo, grazie all’ausilio dei poliziotti, è stato preso in carico dal personale medico e infermieristico senza non poche difficoltà in quanto non ne voleva sapere di salire sull’ambulanza.

Dopo essersi finalmente convinto, è stato trasportato all’ospedale di Galatina per essere sottoposto alle cure del caso.

Non è certo il primo caso che si verifica in una zona particolare della città di Lecce che, a dire il vero, come tutte le strade e le piazze nei pressi di stazioni ferroviarie presenta un carico di problematiche più pesanti che altrove. Spesso neanche la presenza o il passaggio di uomini e mezzi delle forze dell’ordine riesce a sortire gli effetti che i cittadini si aspetterebbero.