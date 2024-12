Lettera di minacce a Claudio Stefanazzi, il deputato dem “Ho presentato denuncia”

Era giugno quando il deputato dem Claudio Stefanazzi trovò nella cassetta delle lettere una busta con un proiettile. Sono passati mesi da quel gesto che era aveva sollevato un coro unanime di solitarietà. In un abbraccio virtuale al deputato leccese del Pd, tutti avevano condannato l’episodio, finito sotto la lente di ingrandimento delle Forze dell’Ordine.

Il 24 dicembre, il giorno della vigilia di Natale, Stefanizzi ha ricevuto una nuova lettera dal contenuto minatorio e diffamatorio. Nella missiva, ancora una volta anonima, si fa riferimento anche ai fatti di cronaca accaduti a Melissano che hanno visto protagonista il sindaco Conte. Episodi per i quali l’avvocato aveva presentato una interrogazione parlamentare.

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili. Le indagini si concentreranno in particolare sui contenuti della lettera e sui possibili collegamenti con gli eventi a cui si fa riferimento. Rimangono ancora molti interrogativi sulla vicenda: chi è l’autore delle minacce? Quali sono le motivazioni di questo gesto? Le autorità stanno indagando a fondo per fare piena luce su quanto accaduto. “Ho presentato denuncia – si legge nella nota a firma del deputato del Pd – e, come sempre, confidando nelle autorità, continuerò a svolgere la mia attività.”