Collepasso: continuavano a frequentare pregiudicati nonostante fossero ai domiciliari. In due finiscono in carcere

Si è conclusa a Borgo San Nicola la “visita” dei Carabinieri della Stazione di Collepasso che, nel pomeriggio di ieri, hanno bussato alla porta di due uomini del posto, stringendo tra le mani una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il motivo? I due, finiti agli arresti domiciliari per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, non hanno “rispettato” le regole della misura. Durante i controlli di routine degli uomini in divisa della locale Stazione, sono stati pizzicati entrambi a frequentare alcune persone pregiudicate, trovate presso la loro abitazione.

I militari hanno quindi riferito all’Autorità Giudiziaria quanto riscontrato e richiesto l’aggravamento della misura, poi concessa come dimostra l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita proprio nel pomeriggio.

Quanto svolto dai Carabinieri rientra in una quotidiana ed ininterrotta attività di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive, che consente una costante vigilanza sugli stessi e sul rispetto delle prescrizioni loro imposte!