Colpi di arma da fuoco contro un’abitazione a Racale, si indaga

Un grave episodio ha scosso la comunità di Racale. Sette colpi di arma da fuoco sono stati esplosi, nella notte, contro il portone di un’abitazione. Fortunatamente, i proprietari non erano in casa al momento dell’accaduto.

Una volta fatta la scoperta, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Racale e i colleghi della Compagnia di Casarano per dare il via alle indagini, ricostruire i contorni della vicenda e rispondere ai tanti interrogativi che restano senza risposta. Nessuna pista, al momento, è esclusa. La zona è stata messa sotto sequestro per i rilievi scientifici e per raccogliere ogni traccia utile a chiarire dinamica e responsabilità.

Le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente per far luce sull’accaduto. L’obiettivo principale è quello di identificare i responsabili del gesto. Oltre a risalire agli autori, si sta cercando di comprendere il movente. Se si sia trattato di una intimidazione, una “bravata” o un atto vandalico.

Utili alle investigazioni potrà essere la visione delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero aver immortalato dettagli cruciali, un’auto in transito, una sagoma, un movimento insolito o sospetto. Nei frame si cercano dettagli nella fascia oraria in cui si è consumato l’episodio. Parallelamente, gli investigatori non escludono di approfondire rapporti, contatti e frequentazioni dei proprietari, nel tentativo di comprendere se dietro al gesto possa celarsi un messaggio ben preciso.