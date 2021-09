Si ‘divertono’ a sparare dal balcone, i vicini spaventati chiedono aiuto: due giovani finiscono nei guai

Si divertono a sparare dal balcone, ma quei colpi di arma da fuoco hanno allarmato i vicini che, spaventati, hanno chiesto aiuto. Tante le chiamate giunte alla sala operativa del Commissariato di Taurisano per raccontare agli uomini in divisa del panico che si era creato a Lido Marini. Dato il contenuto delle telefonate e il tono, una volante della Polizia si è precipitata nella marina di Ugento per verificare l’accaduto. Del resto, chi aveva alzato la cornetta non poteva conoscere il tipo di arma usata, né che si trattava di un “momento goliardico” e non qualcosa di serio.

Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona delle preoccupanti ‘esplosioni’, i poliziotti sono riusciti a trovare l’abitazione “incriminata” e dare un volto e un nome agli autori di quel gesto che aveva agitato tutti. A sparare dal balcone con una scacciacani erano stati due giovani, un 27enne di Taurisano e un 22enne russo.

Durante la perquisizione, i due giovani hanno consegnato spontaneamente l’arma, una scacciacani mod. 92 cal. 9 P.A.K., con tappo rosso. E chiesti lumi, giustificavano la loro azione scriteriata come un momento goliardico tra loro. Oltre all’arma sono stati sequestrati 24 cartucce inesplose e 4 bossoli.

Avvisato il Pubblico Ministero di turno ha disposto il deferimento a piede libero dei due giovani per i reati di accensioni ed esplosioni pericolose e procurato allarme.