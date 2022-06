Spari nella notte a San Pio, colpita una Mercedes di un imprenditore agricolo

È nelle telecamere di videosorveglianza installate nella zona che si cercano indizi per capire cosa sia accaduto, nel cuore della notte, nel rione San Pio. Qui, qualcuno ha preso di mira una Mercedes Classe C, intestata ad un imprenditore agricolo che gestisce un vivaio. Era parcheggiata in via Delle Anime, quando l’auto è stata colpita dai proiettili partiti da una pistola. Almeno sette quelli sparati: uno ha raggiunto il cofano, l’altro il finestrino che è andato in frantumi. Gli altri sullo sportello e sullo specchietto retrovisore.

Il rumore degli spari ha svegliato i residenti che hanno chiamato le Forze dell’Ordine. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile che hanno dato il via alle indagini per tentare di dare un volto all’autore o agli autori del gesto intimidatorio. Presenti anche gli uomini della scientifica per i rilievi del caso.

Nei filmati delle telecamere di sicurezza, si cercano frame utili a chiudere il cerchio. Lo “sconosciuto” (sempre che ad agire sia stata una sola persona) potrebbe essere stato immortalato nelle possibili vie di fuga.

Il proprietario dell’auto presa di mira è stato ascoltato per capire come mai sia finito nel mirino. Nessuna pista è, al momento, eslcusa: dai dissidi in ambito lavorativo alle questioni che riguardano più la sfera privata e personale.