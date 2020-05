Spari nel cuore della notte a Trepuzzi, individuate dai Carabinieri quattro persone

Nel corso della mattinata di ieri, a Trepuzzi, i Carabinieri della Stazione locale, a seguito di un’attività informativa, hanno appreso che nel corso della nottata precedente, una persona, aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco su una strada del comune del Nord Salento.

L’attività d’indagine posta in essere immediatamente, ha consentito di ricostruire l’intera vicenda e sottoporre al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, la condotta di quattro persone di cui tre uomini e una donna, uno dei quali per motivi legati a un litigio con una ragazza, avrebbe esploso con un fucile da caccia colpi d’arma da fuoco, dileguandosi, subito dopo per le strade limitrofe, per poi ritornare sullo stesso luogo in compagnia di un altro ragazzo al fine di proseguire la discussione con la donna senza alcun altro tipo di atto violento e dove a quest’ultimo incontro, era presente la quarta persona in compagnia della donna.

Il sopralluogo ha permesso di rinvenire una borra (lo stoppaccio presente all’interno delle cartucce) cal. 12, sottoposta a sequestro.

Attività d’indagine, condotta anche tramite l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona, ha consentito di ricostruire vicenda e identificare i protagonisti.