Esplode un colpo di pistola per ‘vendicare’ un apprezzamento alla moglie, paura a Castrignano de Greci

Paura a Castrignano de Greci dove è stato esploso un colpo di arma da fuoco in un negozio gestito dai cinesi. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 17.00, quando una violenta lite, scoppiata pare per un apprezzamento di troppo, ha rischiato di finire in tragedia. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, che i Carabinieri del Norm della Compagnia di Maglie dovranno verificare, sembrerebbe che il commesso italiano si è lasciato sfuggire un complimento che la moglie di un cliente ha sentito chiaramente. L’uomo sembra che non abbia apprezzato e, dopo aver raggiunto la macchina lasciata nel parcheggio, ha prelevato la pistola e ha esploso un colpo in aria, probabilmente nel tentativo di ‘spaventare’ l’autore del gesto.

Tanta la paura per l’episodio che ha rovinato l’aria natalizia che si respira in città. Certo è che sono ancora tanti i punti da chiarire.

Maggiori dettagli a breve